Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama - Haberler

YALOVA'da, polisin feribotta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan feribotla kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Ekipler, araçları X-ray sistemiyle kontrol etti. Arama yapılan araçta; 4 kilo 350 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 4 gram eroin, 4 gram Afyon sakızı, 4 tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Araçtaki R.B., P.Ç., M.E.D. ve Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.