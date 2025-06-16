Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Şansi, Hasankeyf ve Gercüş'te Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Şansi, Hasankeyf ve Gercüş'te Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde köy ziyaretleri yaparak, muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Nasıroğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini açıkladı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Hasankeyf'in Demirbilek, Urganlı ve Kılıç ile Gercüş'ün Vergili, Ulaş, Koçak ve Yamanlar köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Nasıroğlu ve Şansi, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, ziyarette, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

Batman'ın, sadece kent merkezine değil, en ücra köşesine hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını dile getiren Nasıroğlu, "Vatandaşımızla doğrudan temas kurarak taleplerini dinliyor, çözüm için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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