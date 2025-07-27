Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti

Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hasta yakınlarıyla görüştü.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Nasıroğlu, hastanede tedavi görün hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, hasta yakınlarıyla görüştü.

Nasıroğlu'na, Başhekim Feyat Tunç ile AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı

Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomenin 'İtfaiyeci makyajı' izleyenleri çileden çıkardı

"Yangına giden itfaiyeci makyajı" görenleri çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.