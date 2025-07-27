Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hasta yakınlarıyla görüştü.
Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Nasıroğlu, hastanede tedavi görün hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, hasta yakınlarıyla görüştü.
Nasıroğlu'na, Başhekim Feyat Tunç ile AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel eşlik etti.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel