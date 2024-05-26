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Ferhat Göçer Şırnak'ta Sahne Aldı

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Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şırnaklılar yoğun ilgi göstererek Göçer'e eşlik etti. Ayrıca, belediye ekipleri çevredeki binalara ay yıldızlı ışık yansıttı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, Şırnak'ta sahne aldı.

Şırnak Belediyesinin "19 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren Şırnaklılar, Göçer'e eşlik etti.

Öte yandan, belediye ekiplerince çevredeki binalara ay yıldızlı ışık yansıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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