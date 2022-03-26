Ferhat Göçer'den 'Aldırma Gönül' müzikali

Ferhat Göçer'in Sabahattin Ali'nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali' Samsun'da sahnelendi.

Türk edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı Ferhat Göçer'in tek kişilik performans sergilediği 'Aldırma Gönül' adlı müzikal tiyatro oyunu, Kültürel Dönüşüm Derneği'nın organizasyonuyla Samsun'da sanatseverlerle buluştu.

Unutulmaz şiirler, unutulmaz şarkılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum Sanat Merkezi'ndeki sanat gecesinde davetliler, Ferhat Göçer'in usta yorumuyla keyifli anlar yaşarken bir taraftan da Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan gösteriyi ve eserlerine eşlik etme fırsatı buldu. Usta sanatçı Ferhat Göçer sahnede, sözleri Sabahattin Ali'ye ait 'Aldırma Gönül', 'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Leylim Ley' gibi büyük kitlelerce uzun yıllardan beri hayranlıkla dinlenen şarkıları seslendirdi.

Amaç, kabiliyetli çocukları eğitmek

Anlamlı geceye dair bir açıklamada bulunan Kültürel Dönüşüm Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, geçen yıl mayıs ayında kurulan derneklerinin Türkiye'de ve global ölçekte yaşanan önemli olayların özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini araştırarak kabiliyetli çocukları dünyada geliştirilen yeni teknolojilerle tanıştırmak ve eğitmek için yola çıktığını söyledi.

Her şehrin geliri o kentin gençleri için

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yetenekli gençlerin önünü açmak istediklerini belirten Zafer Kozanoğlu, "Gençlerimizin çağın gelişen teknolojisine yetişebilmelerini sağlayabilmek için eğiticilere robotik kodlama eğitimleri verip birçok gence ulaşmayı hedefliyoruz. Derneğimizin ilk büyük projesini olan Aldırma Gönül müzikali, Samsun'dan sonra Sinop ve Çanakkale'de de gösterime girecek. Her şehrin geliri, o kentin gençlerinin eğitimi için kullanılacak. Çıktığımız bu yolda siz dostlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak" dedi.

Müzikali izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Ferhat Göçer ile Kültürel Dönüşüm Derneği üyelerini kutladı ve başarılı projeleri için teşekkür etti. Daha sonra Kültürel Dönüşüm Derneği Samsun Şube Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Canan Seren, Prof. Dr. Kamil Yakupoğlu, Özlem Başoğlu ve Melike Aktel Karaçor ile sanatçı Ferhat Göçer, Zafer Kozanoğlu ve Berrin Zorlu projenin başlatılması dolayısıyla pasta kesti.

Büyükşehir'e ziyaret, Samsun'a övgü

Öte yandan Kültürel Dönüşüm Derneği'nin yöneticileri, ilk büyük projeleri Aldırma Gönül müzikali öncesi, usta sanatçı Ferhat Göçer ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i de makamında ziyaret etti. Dernek yöneticileri, "Misafirperverliği ve samimiyeti ile bizi karşılayan başkanımıza sonsuz teşekkürler. Başkan Demir'in de ifade ettiği gibi Samsun tarihi, doğası ve eşsiz kumsallarıyla görülmesi gereken bir yer" dediler.

(İHA)