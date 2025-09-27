Ferdi Zeyrek'in Ölümü: 6 Kişi Kusurlu Bulundu

1) FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜMÜNDE ANA RAPOR TAMAMLANDI; 6 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede, havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun sevk ettiği ana rapor tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı bilirkişi raporunda, 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde, sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

RAPORA GÖRE 1 KİŞİ SERBEST KALDI

Öte yandan rapora göre soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, hazırlanan rapor sonrası soruşturmanın genişletildiğini belirtip, evin yapımı, yapı aşaması, elektrik, inşaat ve denetim aşamasında sorumluluğu bulunan kişi ve/veya kişilere de kusur izafe edilebileceğinden henüz iddianamenin hazırlanmadığını belirtti. Hasgör, kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanarak dava açılacağını kaydetti.