Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir, Babasının Mesleğini Seçti

MANİSA'da oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giren kızı Nehir Zeyrek, babasının mesleği mimarlığı tercih edip, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BABA MESLEĞİNİ OKUYACAK

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının ölümünden kısa süre sonra girdiği YKS'de başarılı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sınav günü yalnız bırakmayarak sınava gireceği okula götürdüğü Nehir Zeyrek, bugün açıklanan sonuçlara göre baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.