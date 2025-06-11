Ferdi Zeyrek'in Adı Muratpaşa'da Bir Parkta Yaşatılacak

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının ilçede bir parka verileceğini bildirdi. Zeyrek'in adının yaşatılması için temmuz ayı belediye meclisine önerge sunulacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının ilçede bir parka verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde evinde yaşanan elektrik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 66 saatlik yaşam mücadelesini kaybeden Zeyrek'in adının ilçede yaşatılacağı belirtildi.

İlçe Belediye Başkanı Uysal, Zeyrek'in adının ilçede bir parka verileceğini ifade ederek, konuyla ilgili önergenin temmuz ayı belediye meclisine sunulacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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