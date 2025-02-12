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Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Günü İçin Mevlit Okutuldu

Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Günü İçin Mevlit Okutuldu
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Adana'da, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Vatandaşlar Tayfur için bir araya gelirken, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Adana'da, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Sabancı Merkez Camisi'nde akşam namazı öncesi vatandaşlar, yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

Burada, Tayfur için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında tatlı dağıtıldı.

Vatandaşlardan Ertuğrul Şahanbaz, gazetecilere, Tayfur'un şarkılarıyla büyüdüğünü söyledi.

Tayfur'un vefatıyla büyük üzüntü yaşadığını belirten Şahanbaz, "Bütün kasetleri, posterleri hemen hemen bende var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Programa, şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan da katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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