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Ferdi Tayfur İçin AKM'de Anma Töreni Düzenlendi

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79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Törene ailesi, sevgi dolu hayranları ve birçok ünlü isim katıldı.

Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de tören düzenleniyor.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenleniyor. Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu. Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.

Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir. ve ona Ferdi baba demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

Ferdi Tayfur İçin AKM'de Anma Töreni Düzenlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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