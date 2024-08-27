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Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para

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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ferdi, bu transferle birlikte Süper Lig transfer tarihine geçti ve Galatasaray'dan aynı bedele Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu.

Uzun süredir beklenen transfer resmiyete kavuştu. Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu resmen İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ: 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Ferdi'nin Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü TheBrighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusundataraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olandayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafındanödenecektir.

5 MİLYON EURO BONUS VE SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para

4 YILLIK SÖZLEŞME

Milli oyuncu, yeni takımı Brighton ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi'nin İngiliz ekibinden yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı gelen haberler arasında.

REKORA ORTAK OLDU

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu bonservis bedeliyle birlikte Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservisle transfer olan Sacha Boey'un Türkiye'den Avrupa'ya en pahalı satış rekoruna ortak oldu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Ferdi Kadıoğlu Bayern Münih Galatasaray Sacha Boey Fenerbahçe Kadıoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Emir Güler:

ucuza gitmiş acunu heycanlandırmıyor şu bu paralar yazık oldu en az 40 olabilirdi

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en Antwerp:

Çok merak ediyorum. O gelen 30€ ile kimlerin tazminatları ödenecek.

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Ferdi SEVER:

Yolun açık olsun Adaşım

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Temha Arak:

Hayirli olsun.ama harcarlar malesef

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Karaşal:

Değil 30, 130 harcasalar yerini dolduramayacaklar. Fenere geçmiş olsun.

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Punisher null:

Türk Modric'i kaybettik :( Seneye bunu 100 milyon euroya Real'e satarlar

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Barış O. B.:

Makul rakamlar gerçekçi olmak lazım. Yeteneği kadar karakteri de çok sağlam. Dilerim Avrupa'da veda eder futbol kariyerine.

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Mehmet Alper Hakan:

yazık oldu. ama ferdinin menejerinin para gözlüğü yüzünden oldu. ne ferdi istiyordu nede fener.

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