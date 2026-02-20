Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 Mağlup Oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İngiliz takımının gollerini Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White kaydetti. Rövanş maçı 26 Şubat'ta oynanacak.
Kaynak: ANKA