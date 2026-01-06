Haberler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: İbrahim Gümüştekin'e Yönelik Silahlı Saldırıya İlişkin Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki silahlı saldırıda gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde 30 Aralık 2025 tarihinde Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 kişinin 3 Ocak'ta yakalandığını, operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası olarak tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım

Tüm gözler onlardaydı! Yaşadıkları tartışma sonrası yeni paylaşım
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Kayak merkezinde ünlü otel zincirini şoke eden karar
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım

Tüm gözler onlardaydı! Yaşadıkları tartışma sonrası yeni paylaşım
İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası

Dünyaca ünlü koyumuzdaki skandalın bedeli ağır oldu
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj