Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek puanını 52'ye yükseltti. Maçta Trabzonspor'un öne geçmesinin ardından Fenerbahçe, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle galip geldi.

Ev sahibi takım, 6. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca'nın golüyle skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'nun 34. dakikadaki golüyle sarı-lacivertliler geri döndü.

Trabzonspor, 43. dakikada Paul Onuachu ile durumu eşitledi. İlk devre 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Marco Asensio attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

