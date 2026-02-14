Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek puanını 52'ye yükseltti. Maçta Trabzonspor'un öne geçmesinin ardından Fenerbahçe, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle galip geldi.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Ev sahibi takım, 6. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca'nın golüyle skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'nun 34. dakikadaki golüyle sarı-lacivertliler geri döndü.
Trabzonspor, 43. dakikada Paul Onuachu ile durumu eşitledi. İlk devre 2-2 sona erdi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Marco Asensio attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.