Haberler

Marmaray, Fenerbahçe-Lyon maçı için seferlerini uzattı

Marmaray, Fenerbahçe-Lyon maçı için seferlerini uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın ardından ulaşımın aksamaması için bu gece seferlerini hafta sonu tarifesiyle sürdürecek. Marmaray sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarların evlerine konforlu ulaşımı için trenlerin hafta sonu tarifesiyle işletileceği belirtilerek Fenerbahçe'ye başarılar dilendi.

(İSTANBUL) - Marmaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak karşılaşma sonrası ulaşımın aksamaması için seferlerini bu gece hafta sonu tarifesiyle sürdürecek.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Stadyumu'nda, 18 Ağustos 2026 Salı günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon karşılaşması sonrası vatandaşlarımızın evlerine ulaşımlarının konforla sağlanması adına, Marmaray trenlerimiz bu gece, hafta sonu tarifesiyle işletilecektir. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur yarışmacısı, tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu

Tek cümlelik paylaşımla açıldığını duyurdu! Yorum sizin

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

17 yıllık hasret 180 dakika uzaklıkta
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...