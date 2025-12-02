Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Çakmakla Yaralanma Olayı: Taraftar Gözaltına Alındı

Fenerbahçe-Galatasaray Maçında Çakmakla Yaralanma Olayı: Taraftar Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'ın gol sevinci sırasında atılan çakmak, Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına yol açtı. Taraftar M.G. gözaltına alınarak sporda şiddet nedeniyle 1 yıl men cezası aldı.

Fenerbahçe- Galatasaray arasında oynanan maçta, Galatasaray futbolcularının gol sevinci sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına neden olan M.G. gözaltına alındı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maçın 27. dakikasında gol atarak öne geçti. Futbolcuların gol sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmak, futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Olayın ardından Karataş yaralanırken İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı cismi sahaya atan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Stat kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı atan taraftarın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan M.G. hakkında 222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak spor müsabakalarından 1 yıl men edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
