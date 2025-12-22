Haberler

Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftara 2 yıl 1 aya kadar hapis talebi

1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına neden olan taraftar M.G. hakkında 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında 1 Aralık'ta oynanan maçta, Galatasaray futbolcularının gol sevinci sırasında sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına neden olan şüpheli M.G. hakkında 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maçın 27. dakikasında gol atarak öne geçti. Futbolcuların gol sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmak, futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Olayın ardından Karataş yaralanırken çakmağı atan taraftar M.G. gözaltına alındı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Suçları Soruşturma Bürosunda hazırlanan iddianamede, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın Galatasaraylı futbolcu Kazım Can Karataş'ın yüzüne isabet ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen 'taşkınlık yapma suçu' delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca şüpheli hakkında 1 yıl spor müsabakalarından men cezası da verildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

title