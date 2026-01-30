Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Fcsb ile 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile oynadığı son grup maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda öne geçen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda yedikleri golle 1 puanla sahadan ayrıldı.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Romanya ekibi Steaua Bükreş ile deplasmanda karşılaştı.

National Arena'da oynanan müsabaka 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlandı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan temsilcimiz mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında İsmail Yüksek ile öne geçen Fenerbahçe 71. dakikada Cisoti'nin golüne engel olamadı.

Ligde geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 12 puanla ligi 19. sırada tamamladı.

Temsilcimizin rakibi Steaua Bükreş ise UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 7 puanla 27. sırada yer aldı.

