Haberler

Derbi Maçta Son Dakikada Penaltı Golü... Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek puan farkını 1'e düşürdü.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 90+11'de Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında bir maç fazlayla puan farkını 1'e düşürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaştı. Fenerbahçe 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçı kazandı. Penaltı golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan Fenerbahçe, bir maç fazlayla zirve yarışında puan farkını 1'e düşürdü. Beşiktaş ise 52 puanla 4'üncü sırada kaldı.

Sarı-lacivertliler ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanında oynayacak. Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

