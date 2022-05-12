Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında uzun süredir devam eden gerginliğin, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in ofisinde gerçekleşen toplantıda tatlıya bağlandığı iddia edildi. Görüşmede, İmamoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadıkları tartışmanın ardından bir araya geldiğini öne sürdü. Kulis iddiasına göre iki isim arasındaki buzlar çözüldü.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu ile Koç arasında yaşanan tartışmayı özetledi. İki ismin eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in ofisinde bir buluşma gerçekleştirdiğini belirten Erkin, 7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiğini ve 8 Mayıs Pazar günü de Koç ile İmamoğlu'nun Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insanı Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldiğini ifade etti.
Koç ile İmamoğlu arasında geçen görüşmede, İBB Başkanı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı belirtilirken; kravat, kitap, forma ve ikilinin birbirlerine karşı sert sözlerinin gündeme geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe ve İBB kaynaklarından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde detayların netleşeceği ancak Bilecik'in ofisinde gerçekleşen zirveyle buzların eridiği iddia ediliyor.