Fener Rum Lisesi'nin Güçlendirilmesi için Çalışmalar Devam Ediyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ne ilişkin, "Çocuklarımızın mağdur olmaması ve bu binanın eğitim-öğretim sürecinin devamı için gerekli tedbirler için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Fatih'te bulunan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret eden Yentür, binanın mevcut durumu ve okulun restorasyon sürecine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Yentür, İstanbul'un tarihi kültürel varlığı içerisinde eşsiz ve nadide bir mimariye sahip olan, kentin birçok noktasından panoramik olarak görülen tarihi Fener Rum Lisesi'nde olduklarını belirterek, okulun 1454'te kurulduğunu, binanın yapımına 1880'de, eğitim-öğretime ise 1882'de başlandığını söyledi.

Binanın 143 yıldır kullanıldığını kaydeden Yentür, "Bina, İstanbul'un depremsellik özelliğiyle bağlı olarak birçok depremi atlatmış. İstanbul'da 1999 depreminden bu yana 389 okul binamızı yıkıp yeniden yapmışız. 816 okul binasını da depreme karşı güçlendirmişiz. Bu sebeple eğitim binalarındaki en öncelikli konumuz çocuklarımızın, öğrencilerimizin can güvenliği." diye konuştu.

Yentür, okul ve vakıf yönetiminin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i 2023 yılındaki ziyaretlerinde, imkanları olmadığı için binanın deprem analizi ve incelemesi için Bakanlıktan yardım talebinde bulunduklarını anlattı.

Bakan Tekin'in direktifleriyle İstanbul Yatırım Koordinasyon Birimi tarafından yaklaşık 7,5 milyon liralık kaynak ayrılarak binanın depremsellik analiz raporlarının yapıldığını belirten Yentür, rapor sonucuna göre binanın güçlendirme, restorasyon ve restitüsyona ihtiyacı olduğunun bildirildiğini aktardı.

"Fener Rum Lisemiz şehrimizin eşsiz bir parçasıdır"

Bunun üzerine çocukların can güvenliği açısından okulun güçlendirilmesi gerektiğinin okula resmi olarak bildirildiğini anlatan Yentür, şöyle devam etti:

"Bu sebeple çocuklarımızın mağdur olmaması ve bu binanın eğitim-öğretim sürecinin devamı için gerekli tedbirler için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada ya okul bahçesinde uygun bir alan oluşturacak veya yakın bir bölgede, 31 öğrencimizin eğitim-öğretime devam etmesi bizim önceliğimizdir. Bu sebeple bugün okulumuzu ziyaret ettik."

Okul yönetimi ile görüşmelerin devam ettiğini, İstanbul'daki bütün öğrencilerin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Yentür, "Farklı inançlardan, farklı dillerden, farklı kültürlerden olması İstanbul'un tarihi misyonunun zenginliğidir ve bunu yaşatmak, korumak ve devam ettirmek de bizim önceliğimizdir. Onun için buradayız. Fener Rum Lisemiz öğrencisiyle Türk eğitim tarihindeki önemli yapıt eseriyle bizim için şehrimizin eşsiz bir parçasıdır. Bunun devamı, eğitim-öğretim sürecinin aksamaması için gerekli bütün tedbirleri vakıfla beraber istişare halinde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim için öncelikli olan gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak"

Okul Müdürü Dimitri Zotos ise 571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesi gerektiğinin bilincinde olduklarını belirterek, ortak bir paydada buluşup birlikte yol katederek bugünleri aşacaklarını dile getirdi.

Birinci dereceden tarihi eser olan yapılarda öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını ifade eden Zotos, "1,5 seneden bahsediliyor, 2 seneden bahsediliyor fakat daha da kolaylaştırıcı süreçler olabilir. Bu işi daha da zorlaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bunun için kesin bir tarih vermiyoruz. Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak." diye konuştu.