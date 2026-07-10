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Seyir halindeki motosikletin sürücüsü fenalaşıp düşerek yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde fenalık geçiren motosiklet sürücüsü A.O. (18) seyir halindeyken düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fenalık geçirerek seyir halindeki motosikletten düşen sürücü A.O. (18) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçedeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. A.O. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün fenalık geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan A.O. yaralandı. Çevredekiler gencin yardımına koşarak ayıltmaya çalıştı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.O.'yu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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