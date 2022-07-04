Feministler, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne Müdahale Eden Polisler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Feministler, İstanbul'da yapılmak istenen Onur Yürüyüşü'ne müdahale eden polisler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulanacak.

İstanbul'da 26 Haziran'daki yapılmak istenen LGBTİ artı Onur Yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmış, yasağa rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyenlere müdahale etmişti.

Feminist kadınlar, 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Onur Yürüyüşü sırasında bir kadını taciz etmekle suçlanan Emniyet Müdürü Hanifi Zengin için "yargılatacağız" denilen duyuruda, vatandaşlara da polis şiddetine karşı tek tek suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapıldı.

Feministlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları duyuruda, "Biz feministler, Onur Yürüyüşü'ndeki polis şiddetine karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Herkesi de suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Hanifi Zengin'i yargılatacağız" denildi.

361 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Onur Haftası kapsamında 26 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da yapılmak istenen LGBTİ artı Onur Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yasaklanmıştı. Yasaklama kararı doğrultusunda Taksim'e çıkan bütün sokaklar polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Buna rağmen Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek için Taksim'e girmek isteyenlere polis müdahale etmişti. Müdahaleler sırasında toplam 361 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 361 kişi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Taksim'deki Onur Yürüyüşü sırasında kaydedilen bir videoda, Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'in eylemci bir kadına fiziksel tacizde bulunduğunun açıkça görüldüğü iddia edilmişti.

ANKA / Güncel