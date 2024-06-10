Felçli Kadının Tekerlekli Yürüteç Hayali Jandarma Tarafından Gerçekleştirildi

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde felçli bir kadının tekerlekli yürüteç hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Göl köyünde yaşayan ve 2013 yılında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı felç kalan Fatma Doğan'ın (60) tekerlekli yürüteç hayali olduğunu öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti.

Tekerlekli yürütecek temin eden jandarma ekipleri, Doğan'ı evinde ziyaret ederek tekerlekli yürüteci teslim etti.