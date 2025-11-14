Haberler

Felç Geçiren Sokak Köpeği Fıstık, Yürüteçle Yeniden Adım Atıyor

Felç Geçiren Sokak Köpeği Fıstık, Yürüteçle Yeniden Adım Atıyor
Güncelleme:
Çankaya'da yaşayan 16 yaşındaki sokak köpeği Fıstık, kansere bağlı felç geçirdikten sonra site görevlisi Şahin Sungur'un yaptığı yürüteç sayesinde yeniden adım atmaya başladı. Fıstık'ın tedavi sürecinde site sakinleri destek oldu.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kansere bağlı olarak felç geçiren sokak köpeği Fıstık, 16 yıldır bahçesinde yaşadığı sitenin görevlisi Şahin Sungur'un (48) yaptığı yürüteç ile yeniden adım atmaya başladı.

Çankaya'daki İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Göksu Sitesi'nin bahçesinde 16 yıldır yaşayan sokak köpeği Fıstık, yaşlılığa ve kansere bağlı olarak felç geçirdi. Tedavi sürecinde 2 ameliyat geçiren Fıstık, buna rağmen arka patilerini kullanamaz hale geldi. Bunun üzerine site görevlisi Şahin Sungur, sosyal medyada gördüğü bir videodan ilham alarak, su boruları ve çocuk bisiklet tekerleklerinden yürüteç yaptı. Sungur, yürüteç ile yeniden adım atmasını sağladığı Fıstık'ı her gün site içinde gezdiriyor.

'FISTIK, AİLEMİZDEN BİRİ OLDU'

Şahin Sungur, "Fıstık 16 yıldır bizimle beraber. 3-4 yıl öncesine kadar gayet sağlıklı bir köpekti ancak kansere yakalandı. Devamında pıhtı attı ve felç kaldı. Fıstık'ın bu durumunu görünce bina sakinleri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medyada bir video gördüm, bu yürüteci yapmamda bize örnek oldu. Videodan sonra inşaatta kullanılan su boruları, oğlumun bisikletinin tekerlekleri, pazar arabası tekerlekleri ve bir bez parçasını aldık. Kumaşını terziye diktirdim. Son olarak parçaları birleştirdik ve bir yürüteç yaptım. Fıstık bizim için aileden biri gibi oldu. Apartman sakinleri olarak ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladık. Çevremizden gelen tepkiler çok güzel. Yaptığımız bu yürüteci takdir edenler oldu" dedi.

'EN BÜYÜK İLAÇ ONUN İÇİN SEVGİ'

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren veteriner hekim Burhan Sevimligil ise Fıstık'ın hastalığı nedeniyle 2 operasyon geçirdiğini anlatarak, "3'üncü operasyonu bünyesi kaldıramayacağını düşündüğümüz için şu an müdahale etmiyoruz. Fıstık'ın solunum sisteminde tümör bulunuyor. Genel durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bu sebeple mutlu olduğu yerden de çok ayırmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Şahin Bey bir yürüteç tasarlamış, bu yürüteç kan dolaşımını artırıyor. Yıkımı biraz daha yavaşlatması açısından çok önemli. Bina sakinlerinin desteği burada çok kıymetli. En büyük ilaç onun için sevgi. Stresini olabildiğince az tutmaya çalışıyoruz. Şahin Bey zaten kendisi çok ilgileniyor. Onun gösterdiği özveri ve ayırdığı zaman gerçekten çok değerli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
