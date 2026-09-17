Feke'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Feke'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kısacıklı Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA