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Feke'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

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Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kısacıklı Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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