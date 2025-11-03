Federal Yargıç'tan Trump Yönetimine Engelleme: Portland'a Asker Konuşlandırılması Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine Ulusal Muhafız konuşlandırmasını, nihai kararın açıklanacağı cuma gününe kadar engelledi.

ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut tarafından yürütülen, şehir ve eyalet yöneticilerinin Trump yönetimine karşı açtığı davada geçici kararını açıkladı.

Immergut, 16 sayfalık kararında, dosyada çok sayıda kanıt bulunduğunu ve cuma günü nihai kararın açıklanacağını ifade ederek, o güne kadar Portland'a asker konuşlandırılmasının engellenmesine karar verildiğini belirtti.

Protestolara ilişkin iddiaların "abartılı" olduğunu vurgulayan Immergut, şiddet olaylarının çoğunun protestocular ve protesto karşıtları arasında yaşandığını belirtti.

Immergut, protestoların merkezinde yer alan göçmenlik tesislerinin ise "önemli hasar" aldığına dair kanıt bulunmadığına dikkati çekti.

Ekim başlarında verdiği başka bir kararda Yargıç Immergut, Trump yönetiminin Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planını eyalet genelinde geçici olarak engellemişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi 4 Ekim'de, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken, 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken, yasal süreç devam ediyor.