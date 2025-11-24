Fedakar öğretmenlerden üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere gönüllü destek

İzmir'de fedakar lise öğretmenleri, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla her akşam kendilerine ayıracakları zamanlarından feragat ederek gönüllü çevrim içi dersler düzenliyor.

Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi idaresi ve öğretmenleri, öğrencilerinin eksik olduğu konularda pratik yapmasını sağlamak, sınav sürecinde yalnız hissetmemeleri için moral desteği sunmak amacıyla çevrim içi ders ve koçluk programı hazırladı.

Öğretmenlerin inisiyatifiyle yürütülen program, eğitim öğretim yılının başından bu yana uygulanıyor.

Haftanın dört günü akşam saatlerinde matematik, fizik, kimya ile biyoloji olmak üzere dört derste 100'den fazla öğrenciye çevrim içi eğitim veriliyor ve okuldaki 7 matematik, 3 fizik, 2 kimya ve 3 biyoloji öğretmeni olmak üzere 15 öğretmen dönüşümlü olarak programda yer alıyor.

"Onların yanında oluyoruz"

Okul Müdürü Serap Karaarslanlı, AA muhabirine, üniversite sınavı sürecinin öğrenciler ve aileleri için yoğun stres barındırdığını ve programın bu ihtiyaca cevap vermek üzere başlatıldığını söyledi.

Öğrenciler için planlanan derslerin ve koçluk sisteminin tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Karaarslanlı, şöyle konuştu:

"Hangi konularda eksikleri varsa onların yanında oluyoruz. Ama sadece akademik olarak onların yanında olmamız yeterli olmadığı için okulumuzdaki tüm öğretmenler, lise sondan üçer öğrenci aldılar ve öğrenci koçluğu yapıyorlar. Öğretmenlerimizin hepsi ailelerle görüştüler. Çocuklarla düzenli olarak görüşme yapıyorlar. Sınav sürecinde hem psikolojik hem de akademik olarak çocuklarımızın yanında oluyoruz. Hepsi gönüllü bir şekilde akşam saatlerinde oluyor. Başlangıçta zorlandık çünkü herkesin ailesiyle vakit geçireceği bir süreç. Ama katılım o kadar yüksek oldu ki hepimizi motive etti."

Matematik öğretmeni Zekeriya Albayrak da öğrenciler istediği sürece programı sürdüreceklerini kaydetti.

Çevrim içi derslerin ciddi bir hazırlık gerektirdiğini ifade eden Albayrak, "Akşam yapılacak dersle ilgili dokümanlar fotokopi ile ücretsiz olarak çoğaltılıp öğrencilere veriliyor. Ekrana yansıttığımız soruyu ellerindeki kağıtların üzerinden çözerek tartışıyoruz. Daha verimli oluyor." diye konuştu.

Albayrak, bu sürecin kendilerine manevi açıdan büyük katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimiz istekleri yere girdiklerinde biz mutlu oluyoruz. Öğrencim 'Ben sizin sayenizde istediğim yere girdim' dediği zaman bunun karşılığını almış oluyoruz." dedi.

"Öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor"

Öğrencilerden İdil Çağlar, ev ortamında verimli bir ders sürecine dahil olmanın kendisi için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin kişisel vakitlerinden fedakarlık yapmalarının kendilerine verilen değerin göstergesi olduğunu kaydeden Çağlar, hedefler doğrultusunda öğretmenlerin ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Mesut Arda Okşan ise bu derslerin büyük bir imkan olduğunu, ücretli özel ders almanın aileler için maddi açıdan zor olabildiğini anlattı.

Tuana Güneş de öğretmenlerinin hem akademik hem psikolojik olarak sürekli yanlarında olduğunu dile getirdi.