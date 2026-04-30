Fed'in Faiz Kararının Türkiye'ye Etkisi... Merkez Bankası Emekli Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Çufadar: "Fed Önünü Göremiyor"

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını, "FED de şu anda önünü göremiyor, piyasalara da yön veremiyor" sözleriyle değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası, nisan ayı toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Eski Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, bundan sonra savaşın seyri ve petrol fiyatlarının önemli olacağını vurgulayarak, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Türkiye'nin enflasyon, faiz ve büyüme açmazlarının derinleşeceğine dikkati çekti.

Ali Çufadar, ANKA Haber Ajansı'na FED'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasının Türkiye'ye olası etkisi hakkında konuştu.

Çufadar, İran-ABD/İsrail savaşının küresel ölçekte tüm makroekonomik görünümü değiştirdiğini, savaştan önce petrol fiyatının 60 dolar altına ineceği, enflasyonun yavaşlayacağı, ABD merkez bankası FED'in faizleri düşüreceği, böylece küresel likiditenin artacağının öngörüldüğünü anımsattı. "Bunun bizim gibi ülkelere olumlu yansıyacağı öngörüsü vardı" diyen Çufadar, savaşın petrol fiyatlarını 100 doların üstüne taşıdığını söyledi.

Çufadar, "Etki petrol ve gaz ile sınırlı kalmadı, gübre ve diğer hammadde fiyatlarına da yansıyarak küresel ölçekte enflasyona, ekonomide yavaşlamaya ve merkez bankalarının temkinli strateji izlemesine neden oldu. FED'in dünkü beklenen temkinli duruşunu da böyle okumak lazım" dedi.

FED'in, de şu anda önünü göremediğini savunan Çufadar, "Piyasalara da yön veremiyor. Bu nedenle FED kararını çok fazla önemsemiyorum, çünkü bir-iki ay sonra şartlara göre söylemler çok değişir" diye konuştu.

Bundan sonra savaşın süresinin ve petrol fiyatlarının seyrinin önemli olacağını vurgulayan Çufadar, "Savaş, mayıs, haziranda gibi biterse, olumsuz etkiler önemli ölçüde geçici olur, yılın ikinci yarısında tekrar enflasyonda ve merkez bankalarının temkinli duruşunda yumuşama görürüz. Petrol fiyatları daha da artar ya da yüksekte kalırsa, merkez bankalarının sıkı duruşu uzar ve tüm ülkeler ciddi sıkıntılarla karşılaşır" dedi.

Bu durumda Türkiye'nin de enflasyon, faiz ve büyüme açmazlarının derinleşeceğine dikkati çeken Çufadar, "Ben yılın ikinci yarısında belirgin yumuşama bekliyorum ve kısmen iyimserim. Umarım öyle olur, aksi halde FED politikakarı dahil oldukça olumsuz senaryoları konuşmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA