ABD Federal İletişim Komisyonu, İran saldırısı haberleri nedeniyle yayıncıları "lisans iptaliyle" tehdit etti

ABD Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr, yayıncıların İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı haberler nedeniyle yayın lisanslarının iptal edileceği uyarısında bulundu. Carr, yanlış bilgi yayan medya kuruluşlarının kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle bazı yayıncıların yayın lisanslarının iptal edilebileceği tehdidinde bulundu.

Carr, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın "sahte basın" gönderisini alıntılayarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili haberlere yönelttiği eleştirileri hatırlatan Carr, "Sahte haber olarak bilinen aldatmaca ve haber çarpıtmaları yapan yayıncıların, lisans yenileme süreçleri yaklaşmadan önce rotalarını düzeltme şansı var. Yasa açık. Yayıncılar kamu yararına hizmet etmek zorundadır, aksi halde lisanslarını kaybederler." ifadesini kullandı.

Brendan Carr, geleneksel medyaya duyulan güvenin yüzde 9 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilediğini iddia etti.

Trump'ın ikinci seçim zaferine işaret eden Carr, bir adayın "yalanlar ve çarpıtmalara rağmen ezici bir seçim zaferi kazanabilmesinin medyaya duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını gösterdiğini" savundu.

Carr, açıklamasında herhangi bir televizyon kanalının adını vermedi ve yanlış olduğunu düşündüğü belirli bir habere de atıfta bulunmadı.

Trump, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'daki ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve "sahte medyanın kasıtlı olarak yanıltıcı başlık attığını" belirtmişti.

Başkan Trump, "Özellikle The New York Times ve The Wall Street Journal ile diğer bazı aşağılık gazeteler ve medya kuruluşları aslında bu savaşı kaybetmemizi istiyor. Onların korkunç haberciliği gerçeklerin tam tersini yansıtıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
