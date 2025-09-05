FBI, John Bolton'un Konutunda Arama Yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konutunda 22 Ağustos'ta yaptığı aramada telefonlar ile bilgisayar ekipmanlarına ve bazı belgelere el koyduğu ortaya çıktı.

FBI'ın, 22 Ağustos'ta Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda yaptığı aramaya ilişkin mahkeme kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Bolton'un Maryland'deki evinde ve Washington eyaletindeki ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konulduğu ifade edildi.

Materyaller arasında telefonlar, bilgisayar ekipmanları, "Trump I-IV" etiketli klasörler, "Müttefik Saldırılarına Dair Açıklamalar ve Yansımalar" başlıklı beyaz bir dosya ve yazılı belgelerin yer aldığı belirtilen kayıtlarda, yürütülen soruşturmanın devlet sırlarının uygunsuz şekilde muhafaza edilip edilmediğine odaklandığı kaydedildi.

Kayıtlarda, ulusal savunma bilgilerini yetkisiz şekilde toplamayı, aktarmayı, kaybetmeyi ve gizli belgeleri izinsiz muhafaza etmeyi suç sayan iki federal yasanın temel alınarak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Bolton'un avukatı Abbe David Lowell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının siyasi intikam peşindeki bir başkanı tatmin etme baskısı altında olduğunu ileri sürdü.

Lowell, Bolton'un evinden alınan materyallerin, 40 yıllık kamu hizmeti kariyeri sırasındaki belgeler olduğunu belirterek, ayrıntılı bir incelemenin uygunsuz bir saklama olmadığını ortaya koyacağını ifade etti.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtmişti.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.