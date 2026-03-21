Haberler

FBI, İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram üzerinden muhalifleri hedef aldığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran bağlantılı siber aktörlerin dünya genelinde muhalefet ve rejim karşıtı grupları hedef aldığını açıkladı. Telegram üzerinden yürütülen faaliyetler, zararlı yazılımlar ve veri sızıntılarına yol açıyor.

FBI'ın Siber Bölümünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram uygulamasını komuta ve kontrol altyapısı olarak kullandığı, böylece dünya genelinde muhalifleri ve rejim karşıtı grupları hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu faaliyetler kapsamında zararlı yazılımların yayıldığı bildirilen açıklamada, bu durumun veri sızıntıları ve itibar kaybına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İran istihbaratıyla bağlantılı aktörlerin kullandığı yöntemler ile bu tür saldırılara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin yeni bir uyarı raporunun yayımlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

