Fazla yolcu bindiği için taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksiciye para cezası

İstanbul'da vatandaşlardan fazla yolcu olduğunu gerekçe göstererek taksimetre açmayıp ekstra para isteyen taksici, polis ekiplerince yakalanarak kendisine toplamda 4 bin 405 TL ceza yazıldı.

5 KİŞİLİK GRUPTAN EKSTRA PARA İSTEMİŞTİ

Dün öğle saatlerinde İstanbul Koza Mahallesi'nden Kumburgaz'a gitmek isteyen 5 vatandaşı, ticari taksisine alan R.K. isimli şoför, fazla yolcu olduğunu söyleyerek taksimetreyi açmayıp ekstra para talep etmiş ve pazarlık yapmıştı. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

4 BİN 405 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Bugün, konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik DenetlemeŞube Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası Sivil Trafik ekiplerince yakalanan sürücü R.K., hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 65/1-A (Taşıma sınırının üzerinde yolcu almak) maddesinden 341 TL ve Ek2/5 (ilgili belediyeden alınan taşıma ruhsatının süresinin bittiği halde yolcu taşımacılığıyapmak) maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 405 TL İdari Para Cezası uygulandı. R.K.'nin kullandığı ticari taksi ise trafikten men edildi.