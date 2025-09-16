Haberler

Fazıl Say'dan Müzik Dünyasına Gazze Çağrısı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, Gazze'deki yaşananlara tepki göstererek klasik müzik dünyasına seslendi. Say, 'Bu cinayete sessiz kalmamalıyız.' diyerek meslektaşlarına çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Besteci ve Piyanist Fazıl Say klasik müzik dünyasına çağrı yaptı. Say, "Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!! Lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!" dedi.

Piyanis ve besteci fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanılanları bir soykırım olarak değerlendirdi. Say, açıklamasında şunları kaydetti:

"Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile... Öylesine ki, öyle manipüle ki, Filistin destekçelerini "antisemitizm" ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar. Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Nokta! Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım! Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun!!!lütfen.. lütfen.. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğinşz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!"

