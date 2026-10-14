Faysal Soysal imzalı 'Rahma', Tallinn Black Nights'ta dünya prömiyerini yapacak.

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Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metrajlı filmi "Rahma", 6-22 Kasım'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Tallinn Black Nights Film Festivali'nde (PÖFF) dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya ortak yapımı film, festivalin Eleştirmenlerin "En İyileri Yarışması" kapsamında 14 Kasım'da Apollo Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Annelik, aile, aidiyet ve koruma duygusu üzerine kurulu film, çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hikayesini, hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli bir çocukla yollarının kesişmesi üzerinden anlatıyor.

Filmin merkezinde, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve çevresinde çalışan arkeolog Meryem yer alıyor. Bilimsel ve tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmaya çalışan Meryem, eşi İbrahim ve kayınpederinin önerdiği geleneksel yöntemler arasında bir çözüm arıyor. Yurt dışında tedavi olmayı planladığı sırada 9 yaşındaki Suriyeli Rahma ile karşılaşan Meryem'in hayatı, çocukla arasında gelişen bağla değişmeye başlıyor.

Başlangıçta yardım etme isteğiyle kurulan ilişki, Rahma'nın sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla mistik bir boyut kazanıyor. Meryem'in Rahma'yı koruma ve ona aile olma çabası, kendi hayatı ve yaralarıyla yüzleştiği bir sürece dönüşüyor.

Filmde ana hikayeyle paralel ilerleyen bir başka anlatı da Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan İranlı bir annenin, çocuğunu güven içinde büyütme ve yeni bir yaşam kurma mücadelesini konu alıyor. Kadının Avrupa'ya geçmesine yardım etmeye çalışan Suriyeli insan kaçakçısı Nidal'in hikayesi de filmin ana anlatısıyla kesişiyor. Farklı ülkelerden ve dillerden karakterleri buluşturan yapım, güvenli bir yurt arayışını farklı hayatlar üzerinden ele alıyor.

Senaryo geliştirme sürecinde ödüller aldı

Senaryo geliştirme sürecinde çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen "Rahma", 2023'te TRT 12 Punto Platformu'ndan Ön Alım Ödülü'nü, aynı yıl Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan En İyi Proje Ödülü'nü aldı.

Film, 2024'te Vietnam'daki Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne, 2025'te ise New York'ta düzenlenen SR Socially Relevant Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bulgaristan Ulusal Film Merkezi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen filmin başrollerini Deniz Işın, Uğur Aslan ve Feyyaz Duman paylaştı. Işın, arkeolog Meryem'i, Aslan eşi İbrahim'i, Duman ise Suriyeli kaçakçı Nidal'i canlandırdı.

Filmin Rahma karakterine gerçek hayatta da göçmen olan ve ilk kez kamera karşısına geçen Nagam Bireç hayat verdi. Oyuncu kadrosunda ayrıca İranlı oyuncu Sogol Khaligh ile Özlem Taş, Hakan Salınmış, Süleyman Kabaali ve Selin Köseoğlu yer aldı.

Kaynak: AA