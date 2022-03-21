Fauci: "ABD'de Corona Vakaları Muhtemelen Artacak"

Başkan Joe Biden'ın Covid-19 danışmanı Anthony Fauci, ABD'de COVID-19 vakalarının gelecek birkaç haftada muhtemelen artacağı uyarısında bulundu. Ülke genelinde Omicron varyantının etkisiyle tekrar sıçrama yapan salgın bir süredir keskin bir düşüşe geçmişti.

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