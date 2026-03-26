Ordu'da bulunan insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen cisim incelenecek

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahilde bulunan insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz, jandarma tarafından incelenmek üzere olay yeri inceleme timine teslim edildi. Cihazda patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre x 50 santimetre ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihazın sahilde kıyıya vurduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi'ne teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
'Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?' sorusuna olay yanıt

Arda Güler sorusuna verdiği yanıta bakın

Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor