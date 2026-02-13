Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonda 158 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 158 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
