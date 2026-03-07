Haberler

Ordu'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Fatsa–Ilıca kara yolunda meydana geldi. Fikret Biçim (48) yönetimindeki 52 EK 363 plakalı hafif ticari araç ile Ali A. idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Fikret Biçim olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (14) ve Miraç Biçim (9), ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Biçim, kurtarılamadı. Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme