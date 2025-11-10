Haberler

Fatsa'da Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Başköy Mahallesi'nde fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Şehri Yurtseven (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kurumuş ile Şükriye Yurtseven (69) ise İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
