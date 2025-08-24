Fatsa'da Park Halindeki Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Demir hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Demir yönetimindeki 55 FZ 362 plakalı otomobil, Güvercinlik Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken park halindeki 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
500
