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Ordu'da arazi tartışmasında öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

Ordu'da arazi tartışmasında öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi tarafından tabancayla öldürülen Mehmet Gülen, eşi Emine ve oğlu Resul Gülen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler Tepecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen anne, baba ve oğullarının cenazeleri toprağa verildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Muammer Gülen (61) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Mehmet (66), eşi Emine (58) ve oğlu Resul Gülen (39) için Hazreti Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gülen ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Tepecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Olayın ardından kaçan ve saklandığı fındık bahçesinde polis ekiplerince yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl
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