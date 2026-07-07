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Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı kaçarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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