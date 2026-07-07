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Ordu'da Ağabeyini ve Ailesini Tabancayla Vuran Şüpheli Kaçtı

Ordu'da Ağabeyini ve Ailesini Tabancayla Vuran Şüpheli Kaçtı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde M.G., ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde M.G. (61), iş yerinin önüne gittiği ağabeyi Mehmet Gülen (66) ve yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet ve Emine Gülen çifti ile oğulları Resul işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. geldi. Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeninin vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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