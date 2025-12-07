Haberler

Otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletteki çift yaşamını yitirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Mustafa Akkuş ve eşi Fatma Akkuş hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Mustafa Akkuş (60) ile yanındaki Fatma Akkuş (53) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Enes K. (25) yönetimindeki 52 AEL 363 plakalı otomobil ile Mustafa Akkuş'un (60) kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet yoldan çıkarak, dere yatağına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Akkuş ile yanındaki eşi Fatma Akkuş'un (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Akkuş ve Fatma Akkuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Enes K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
