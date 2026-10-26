Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde 'Bir Varmış Bir Yokmuş'u seslendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde 'Bir Varmış Bir Yokmuş'u seslendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatma Turgut, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Turgut, 'Bir Varmış Bir Yokmuş'u seslendirirken alanı dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Fatma Turgut, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Fatma Turgut, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarıyla buluştu.

Kendine özgü müzikal tarzı ve sahne performansıyla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, Turgut'un şarkılarına eşlik ederek, keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

Ünlü oyuncu Leyla’sını paylaştı
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sorusuyla gündem olmuştu: Bu kez konu darp
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı