Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vasiyetinin iptali istemiyle kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyet düzenlendiği tarihte akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla açılan dava, mahkeme tarafından reddedilip, vasiyetin geçerli olduğuna hükmedildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına toprağa verildi. Girik'in ölümünün ardından vasiyet tartışmaları gündeme geldi. Fatma Girik, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamede mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktı. Ayrıca vasiyetnamede, kardeşi Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu ailesi olarak aldığı Ahu Aşkar'a, evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de mal varlığından, belli miktarlarda para bıraktı. Günay Girik ise vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Suç duyurusu akabinde, Fatma Girik'in, vasiyetname düzenlemesi için fiil ehliyetinin olup olmadığının araştırılması amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yapmış olduğu inceleme sonucunda, "Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018 tarihinde fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulünün uygun bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur" görüşünü bildirdi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Bodrum 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen davanın 12'nci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, davanın reddine karar verip, Fatma Girik'in vasiyetinin geçerli olduğunu hükmetti. Kararın ardından Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ve Eylem Pektaş, yazılı basın açıklaması yaptı. Pektaş ve Emekdar, açıklamalarında, "Sürecin başından itibaren, beyan ettiğimiz üzere, bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemece verilen bu karar, merhume Fatma Girik'in özgür iradesinin ve tasarruflarının hukuken de teyidi niteliğindedir. Böylece uzun süredir kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında yargı son noktayı koymuştur" dedi.

'ORTADA NE KRİZ, NE DE BİR KAVGA VARDIR'

Pektaş ve Emekdar, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Günay Girik'in, sadece kendi maddi menfaati uğruna, milyonların gönlünde taht kurmuş Fatma Girik'in, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde çirkin bir iddia ile aziz hatırasını lekeleme girişimi, yüce mahkemenin vermiş olduğu karar ile amacına ulaşamamış, iddialarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu tescillenmiştir. Medyada, 'Fatma Girik'in ailesinde Miras krizi', 'Ailede Miras Kavgası' yönünde haberler çıkmaya devam etmektedir. Ortada ne bir kriz, ne de bir kavga vardır, konu tamamen Fatma Girik'in iradesine saygı meselesidir. Bundan sonraki süreçte de mahkeme kararının getirdiği yasal sonuçların uygulanması konusunun takipçisi olacağız. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyu nezdinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonlarına ve itibar suikastı yapmaya çalışanlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Bizler vekilleri olarak, merhume Fatma Girik'in aziz hatırasına duyulan saygının korunmasının buradaki en önemli husus olduğuna inanıyoruz."