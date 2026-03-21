AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e destek Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin, "Bu algı operasyonlarınız, hırsızlık ve yolsuzluğunuzu örtemeyeceği gibi adaletin tecelli etmesine de engel olamayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek, Özgür Özel'in herhangi bir delile dayanmayan ve kamuoyunu açıkça yanıltmaya yönelik algı operasyonuna dair gereken açıklamayı nezih bir şekilde yapmıştır."

Özgür Özel ve CHP, içine battıkları yolsuzluğu ve hırsızlığı örtmek için algı operasyonu yapmaya devam ediyor. İftiralarla, yalan beyanlarla, algı yönetimiyle sadece kendinizi kandırabilirsiniz. Bu algı operasyonlarınız, hırsızlık ve yolsuzluğunuzu örtemeyeceği gibi adaletin tecelli etmesine de engel olamayacaktır. Gerçekler, eninde sonunda ortaya çıkacak ve tüm halkımız da bunları görecektir. Terör ve organize suç örgütleri ile olan mücadelemiz adalet sistemimizin kararlılığıyla sürdürülecektir."