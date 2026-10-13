Fatih Topkapı'da haciz tartışmasında havaya ateş eden iş yeri sahibi gözaltına alındı

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Fatih'te haciz için gelen icra memurlarıyla tartışan bir iş yeri sahibi, silahla havaya ateş ettikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Topkapı Mahallesi'nde iş yerine haciz işlemi için gelen icra memurlarıyla tartışan Fatih Y. (43), daha sonra aynı sokakta bulunan evinin önüne gitti.

Apartman girişinde tabancayla havaya bir el ateş eden Fatih Y., ardından üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkarak çevredekilere tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müzakere yoluyla ikna ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA