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Fatih Topkapı'da haciz tartışmasında havaya ateş eden iş yeri sahibi gözaltına alındı

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Fatih'te Topkapı Mahallesi'nde haciz için gelen icra memurlarıyla tartışan iş yeri sahibi, evinin önünde havaya ateş edip balkondan tehditler savurdu. Polis, müzakereyle ikna ettiği şüpheliyi gözaltına aldı; ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Fatih'te haciz için gelen icra memurlarıyla tartışan bir iş yeri sahibi, silahla havaya ateş ettikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Topkapı Mahallesi'nde iş yerine haciz işlemi için gelen icra memurlarıyla tartışan Fatih Y. (43), daha sonra aynı sokakta bulunan evinin önüne gitti.

Apartman girişinde tabancayla havaya bir el ateş eden Fatih Y., ardından üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkarak çevredekilere tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müzakere yoluyla ikna ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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