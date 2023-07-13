Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde Kimyasal Koku İncelemesi
Güncel Haberler
Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde hissedilen kimyasal koku nedeniyle itfaiye ve AFAD ekipleri müzede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde hissedilen kimyasal koku nedeniyle ekiplerce inceleme yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca müzede düzenlenen ve 76 ülkeden diplomatik temsilcilerin katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal koku hissedildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine müzeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
İtfaiye görevlileri müzede hava tahliyesi çalışması yaptı.
Kokunun, toplantı öncesinde yapıldığı belirtilen ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.