Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde Kimyasal Koku İncelemesi

Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde hissedilen kimyasal koku nedeniyle itfaiye ve AFAD ekipleri müzede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.